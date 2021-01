Trouw | Biden draait nog een Trump-besluit terug: hij haalt de banden met de Palestijnen weer aan

Isabel Bolle

Tijdens het presidentschap van Donald Trump is de relatie tussen de Verenigde Staten en de Palestijnen erg verslechterd. Biden past een deel van Trumps beleid nu weer aan.

Joe Biden is nog amper president van de Verenigde Staten, maar hij is nu al druk bezig om veel van het buitenlandbeleid van zijn voorganger Donald Trump terug te draaien. Dinsdag waren de Palestijnen aan de beurt.

In een toespraak bij de Verenigde Naties liet waarnemend Amerikaans ambassadeur Richard Mills weten dat de Verenigde Staten de diplomatieke banden met de Palestijnse Autoriteit willen herstellen, en de financiële steun aan de UNRWA – de VN-instantie die Palestijnse vluchtelingen ondersteunt – zullen hervatten.

Een positieve stap

Dit lijkt een eerste stap om de relatie tussen de Verenigde Staten en de Palestijnen nieuw leven in te blazen, maar ook om Israël en de Palestijnen weer met elkaar aan de onderhandelingstafel te krijgen. Mills benadrukte dat ‘de Verenigde Staten een wederzijds overeengekomen tweestatenoplossing zullen ondersteunen: een oplossing waar Israël in vrede en veiligheid leeft naast een werkbare Palestijnse staat’.

De Palestijnen zijn voorzichtig positief over de nieuwe toon vanuit Washington. “Bidens regering heeft officieel haar standpunt tegenover het vredesproces en een tweestatenoplossing laten weten”, zo vertelde Ahmed Majdalani, de minister van sociale zaken van de Palestijnse Autoriteit, aan The New York Times. “Wij geloven dat dit een belangrijke en positieve stap is op weg naar het herstellen van wederzijdse betrekkingen tussen de Amerikanen en de Palestijnen.”

Trump draaide de geldkraan dicht

Tijdens zijn presidentschap probeerde Donald Trump de Palestijnen op verschillende manieren onder druk te zetten, om ze te laten meewerken met het ‘vredesplan’ dat Jared Kushner – Trumps schoonzoon – had bedacht. Zo liet Trump in 2018 zowel het kantoor van de Palestijnse missie in Washington als het Amerikaanse consulaat in Oost-Jeruzalem sluiten. Hiermee werden de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen praktisch opgeschort.

Daarnaast draaide Trump ook de geldkraan dicht. De jaarlijkse Amerikaanse bijdrage van gemiddeld 350 miljoen dollar (zo’n 290 miljoen euro) aan de UNRWA werd geschrapt. De Verenigde Staten waren destijds de grootste geldschieter van de hulporganisatie, en door Trumps plotselinge besluit kwam de levering van hulpmiddelen aan meer dan vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen in Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Jordanië, Libanon en Syrië onder druk te staan. Een bedrag van 165 miljoen euro, bestemd voor projecten in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, werd ook geannuleerd.

Biden blijft trouw

Maar ondanks deze ommekeer in beleid zal Biden niet al Trumps keuzes ongedaan maken. Zo bevestigde Antony Blinken – de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken – dat zijn regering Jeruzalem als hoofdstad van Israël zal blijven erkennen, een keuze die Trump destijds op veel kritiek kwam te staan. Verwacht wordt dat Biden kritischer op Israël zal zijn dan Trump, maar dat de Verenigde Staten voorlopig wel een trouwe bondgenoot blijven.

Lees ook: VN-topman: Je kunt ruim vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen niet weg wensen

Pierre Krähenbühl, commissaris­-generaal bij de VN, blijft Palestijnse vluchtelingen steunen, geld uit de VS of niet.

Bron: Trouw