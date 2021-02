PBC | Nieuw bestuur Stichting Curaçao Clean Up

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De Curaçao Cleanup heeft een nieuw bestuur. Myrthe Verhulst neemt het stokje over van Maarten Schakel. Ook secretaris en duikschoolhouder, Hans Pleij, stopt ermee. Hij wordt vervangen door Sharo Bikker, voormalig woordvoerder van Aqualectra.

Schakel, de initiatiefnemer van de schoonmaakactie is vanaf het begin van de oprichting voorzitter. De bekende radio DJ is nu stationmanager bij Paradise FM en wegens privé redenen is hij te druk om alle werkzaamheden te combineren.

Ook Myrthe Verhulst is vanaf het prille begin betrokken bij de stichting en in het dagelijks leven werkzaam als Marketing & Sustainability Manager bij de Curaçao Beverage Bottling Company.

Tijdens de bestuurswisseling werd teruggeblikt op afgelopen acht edities van de nationale schoonmaakdag op de derde zaterdag in september. Daarbij is in de afgelopen jaren een astronomisch aantal kilo’s opgehaald: 2,8 miljoen kilo door ruim negentienduizend vrijwilligers.

Petitie

Ook werd teruggeblikt op de petitie eind vorig jaar waarbij de stichting de overheid oproept om te komen met een paar duidelijke nieuwe regels en kaders door een vijftal praktische aanbevelingen van de stichting waarmee het vervuilingsprobleem op ons eiland aangepakt kan worden.

De petitie die door de stichting geïnitieerd is, is ruim 5.700 keer online ondertekend. Reden waarom zij uitgenodigd is voor de Statenvergadering van 11 februari aanstaande om haar standpunt toe te lichten.

Natuurlijk werd er ook vooruit gekeken hoe de stichting haar activiteiten verder kan uitbreiden. In acht jaar aan schoonmaakacties heeft de stichting veel ervaring opgedaan en uitgebreid gesproken met vrijwel alle stakeholders.

Er is nog veel werk te verrichten, maar de stichting signaleert ook een positieve verandering. Doel van de stichting is primair om de zogenaamde ‘ trash blindness’ te reduceren. Mensen moeten bewust worden dat zwerfvuil op Curaçao onacceptabel is. Deze wetenschap wordt steeds breder onder de bevolking gedragen en dumpen van een bierflesje tot bouwafval leidt tot steeds meer commotie in iedere laag van de bevolking.

Dreamteam

Kersverse voorzitter Myrthe Verhulst zegt ontzettend blij dat het gelukt is om een nieuw ‘ dreamteam’ samen te stellen waarmee het bestuur van de stichting van plan is is om grote stappen te zetten voor een schoner eiland.

De stichting doet een blijvend beroep op vrijwilligers en organisaties die haar doel op een een of andere manier ondersteunen. “Onze grootste kracht zit in mensen, in samenwerken met alle betrokken stakeholders, om zo ons gezamenlijke doel te bereiken. Een schoner eiland is niet een taak van de overheid of dit bestuur, maar van ons allemaal!”, aldus de kersverse voorzitter Myrthe Verhulst.

Bron: Persbureau Curacao