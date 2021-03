PBC | Madero Ocean Club drie dagen dicht

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De autoriteiten hebben Madero Ocean Club op Mambo voor de komende drie dagen gesloten.

Gisteravond was daar een samenkomst van meer dan driehonderd mensen. Volgens de Inspectie hielden die zich niet aan de sociale afstand en droeg ook niemand een mondkapje. Of er boetes zijn uitgedeeld is niet duidelijk.

De eigenaar kan er een krijgen van 2000 gulden voor het organiseren van de avond en gasten kunnen ieder 250 gulden boete krijgen voor het ontduiken van de mondkapjesplicht.

Bron: Persbureau Curacao