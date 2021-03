PBC | Kustwacht en Citro redden opvarenden bij schipbreuk

Persbureau Curacao

Gisteren tegen het vallen van de avond is een klein vaartuig op de rotsen van Klein Curaçao gelopen.

Even daarvoor had het schip via radio om hulp gevraagd, omdat het problemen had met zijn motor. De Kustwacht en Citro rukten uit om assistentie te verlenen. De drie opvarende wisten zich in veiligheid te stellen op het kleine eilandje.

Eén van hen had daarbij zijn been gebroken. Terug op Curaçao heeft een ambulance hem meegenomen naar het ziekehuis.

