PBC | Jeremy Antonisse debuteerde voor PSV en is opgeroepen door Guus Hiddink

Persbureau Curacao

De 18-jarige Jeremy Antonisse is opgeroepen door bondscoach Guus Hiddink. Zijn selectie valt samen met zijn debuut in het eerste van PSV, in de wedstrijd tegen FC Emmen.

De Curaçaose Antonisse is volgens het Eindhovens Dagblad net als Ihattaren een kind van PSV. Hij begon nog wel ooit bij BVV in Den Bosch (‘daar mocht je op je vierde al voetballen’), maar sprong bij OJC Rosmalen als F’je al in het oog van PSV.

Zijn debuut tegen FC Emmen op 26 januari voelde ook als een bekroning, nadat hij eerder dit seizoen al door werd geschoven vanuit de onder 18 naar Jong PSV.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat niet alleen bij PSV, maar ook bij Curaçao de linkeraanvaller stappen kan maken. Hij was in november nog op trainingskamp met de Caribische ploeg van bondscoach Guus Hiddink.

Zijn vader is op het eiland geboren, zelf was Antonisse er nooit eerder geweest. Wel kreeg hij vorig jaar al een appje of hij niet voor de onder 20 wilde spelen.

,,Toen ben ik niet gegaan, nu wel. We konden met PSV onder 18 toch geen wedstrijden spelen door corona. Ik werd heel fijn opgevangen door de jongens daar, Curaçao is een mooi eiland.”

Dios ta Grandi

Antonisse weet nog niet of hij definitief voor het land van zijn vader kiest, hij speelde ook al eens interlands voor Oranje onder 17. ,,Voor mij liggen alle opties nog open”, zegt Antonisse.

Hij gebruikt op zijn sociale media al wel de Papiamentse term #diostagrandi (‘God is groot’), net als andere Curaçaose internationals. ,,Dat vind ik fijn. Ik haal rust en kracht uit het geloof, verder ben ik vooral lekker aan het voetballen. Dat is toch het meest mijn ding.”

Bron: Persbureau Curacao