Ingezonden | Tijdbom

Vandaag laten we Michiel Bijkerk aan het woord.

Wat zou er op onze eilanden gebeuren als de situatie in Venezuela escaleert? Maduro wil socialisme; Guaidô wil kapitalisme. Guaidô staat nu aan de kant, maar de oppositie in Venezuela is niet verdwenen. Het conflict is niet weg. Venezuela ligt zo’n 50 km van ons verwijderd… Ook wij wonen dus op een tijdbom. Want als het in Venezuela gaat knallen, dan krijgen wij hoe dan ook harde klappen. Kan er dus iets gedaan worden om dit te voorkomen? Wel, misschien. We hebben het geprobeerd.

Begin december 2020 is een klacht ingediend tegen Venezuela bij de UN Human Rights Council (IIRC). De klacht is ingediend door de Bonaireaanse stichting ‘Golden Meand Society’ (GMS). De klacht heeft een ‘eis’, dat wil zeggen een verzoek aan de HRC, net zoals in een rechtszaak. Het verzoek komt hierop neer dat de Veiligheidsraad het Vaticaan aanspoort om nogmaals een bemiddelingspoging te wagen.

En we hebben Curaçao voorgesteld als zetel voor deze bemiddelingspoging. Om de poging kans van slagen te geven, is in de klacht een uitleg gegeven over een politiek/economisch model dat precies het midden houdt tussen socialisme en kapitalisme. Beide partijen zien er dus voordelen in, En het kan tot vrede en voorspoed leiden. Het is dus een win-winoplossing. Misschien kan dit slagen.

Voordat u zegt: ‘Dat lukt toch niet’, verzoeken wij u, persleden en krantenlezers, om de klacht te willen lezen. De tekst gaat hierbij voor de pers. Krantenlezers kunnen hem hier vinden: www.arcocarib.com. Men vindt de tekst op de eerste pagina onder Free e-books’. Klik op: ‘Ending the Blind & Pointless Battle’.

Ook vertaald naar het Spaans. Wij doen een beroep op de pers om dit bericht woordelijk in de krant te willen afdrukken en hier veel aandacht aan te willen geven.

Michiel Bijkerk,

Bonaire