AntilliaansDagblad | Pakket/Coho: ‘ongekend onrecht’

Willemstad – Wat PIN-leider Suzy Camelia-Römer betreft zijn het Coho en het Landspakket ‘ongekend onrecht’, verwijzend naar de snoeiharde titel van het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie van de Tweede Kamer in de zogeheten kindertoeslagaffaire in Nederland.

Wat de Nederlandse regering Curaçao aandoet door het Landspakket en het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) af te dwingen – in ruil voor liquiditeitssteun (in 2020 ontving Curaçao 670 miljoen gulden, red.) – is in de ogen van de ex-minister en lijsttrekker van Partido Inovashon Nashonal (PIN) ook ‘ongekend onrecht’. Zo verklaarde zij afgelopen week in een uitvoerig vraaggesprek met Dwight Rudolfina bij ‘Punto di Enfoke’ van Radio MAS.

Nederland had in een pandemie-situatie waarin de autonome Caribische landen van het Koninkrijk zijn beland, gewoon direct de portemonnee moeten trekken om op basis van de regeling voor onderlinge bijstand en de waarborgfunctie – ‘waar men altijd zo de mond van vol heeft’ – de landen te ondersteunen zónder dit te koppelen aan vergaande voorwaarden, die bovendien niet door de beugel kunnen.

Het blijft Camelia-Römer een doorn in het oog dat ‘drie Europese Nederlanders vanuit Den Haag’ straks over de lokale hervormingen gaan beslissen, zonder dat Curaçao en de andere Caribische landen – Aruba en Sint Maarten – daar invloed op uit kunnen oefenen.

Ze geeft onder meer als voorbeeld dat het Landspakket voorschrijft dat er straks een verplichte eigen bijdrage wordt verlangd voor medische zorg. De PIN-leider wijst erop dat het eerder al zo moeilijk lag om de receptregelvergoeding door te voeren.

Weliswaar bestaat er in Nederland ook een eigen bijdrage (afhankelijk van het fiscaal inkomen vanaf zo’n 210 euro per jaar, red.), maar op de eilanden ligt dat toch anders. Toen zij nog minister van Gezondheid was en deel uitmaakte van de coalitie met regeringspartijen PAR en MAN, tot 24 juli 2020, wilde ze in verband met de noodzakelijke bezuinigingen in de gezondheidszorg aftoppen van de extreem hoge salarissen van zorgaanbieders, waaronder de medisch specialisten, maar heeft ze altijd geprobeerd de burger te sparen.

,,Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek naar de doelmatigheid (inclusief bekostiging) en effectiviteit van de zorg (…) zullen voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Gedacht kan worden aan herijken verzekeringspakket en invoeren van eigen betalingen”, staat er op dit punt in de eerste Uitvoeringsagenda van het Landspakket.

Camelia-Römer benadrukt dat ze niet nu maar ook al toen ze nog bewindsvrouw was tégen het Coho (toen nog CHE: Caribische Hervormingsentiteit) was, maar een paar weken later moest ze aftreden omdat het enige PIN-Statenlid als onafhankelijk parlementariër verderging en zijn steun aan het kabinet introk.

Zij verklaarde destijds dat de ‘WIC-partijken weer terug zijn’, doelend op de koloniale West-Indische Compagnie (de WIC kwam geld halen, Nederland brengt nu – weliswaar geconditioneerd – geld naar de eilanden, red.). ,,Een kwestie van beter onderhandelen”, vindt ze en verwijt ze premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en minister Steven Martina (MAN) die op 2 november hun handtekening zetten onder het Landspakket.

De Curaçaose regering had haar rug moeten rechthouden en meer uit de onderhandelingen met Nederland moeten halen. Dat zij het wél kan, heeft ze bewezen, verklaarde ze tegenover Radio MAS. Waarna ze zelfs herinnert aan het moment dat Römer als toenmalig PNP-minister van Justitie van de Nederlandse Antillen tijdens een conferentie het voorstel van Nederland demonstratief verscheurde.

Nederland heeft, volgens Camelia-Römer, geen andere keuze dan om de eilanden in bijzondere crisistijden zoals nu – ongeconditioneerd – bij te staan. Met de waarborgfunctie wordt gedoeld op het bepaalde in artikel 43, tweede lid, van het Statuut van het Koninkrijk, dat luidt:

,,Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk”.

Dat geldt volgens de PIN-lijsttrekker niet alleen als het Nederland zo uitkomt, maar ook als dat voor de autonome landen nodig is en Nederland geld kost. Ze herhaalt dat het Coho, dat nog in een rijkswet vorm moet krijgen, en het Landspakket wat PIN betreft niet in het voordeel zijn van Curaçao en Curaçaose burgerij.

Sterker, Coho en Landspakket komen wat haar betreft overeen met ‘abuzu’ (misbruik) ofwel ‘ongekend onrecht’.

Bron: Antilliaans Dagblad van 16 februari 2021