PBC | CMC breidt pijnbehandeling uit

Persbureau Curacao

Het CMC breidt haar mogelijkheden om pijn te behandelen uit met een nieuw medisch specialisme: de interventionele pijnbehandeling.

Dat is een ingreep waarbij een naald, een stroomdraadje of een katheter wordt gebruikt om medicijnen of stroompjes binnen in het lichaam af te geven.

Speciaal bedoelt voor patiënten met chronische aandoeningen, zoals rugpijn, diabetes en andere vormen van zenuwletsel.

Ook kankergerelateerde pijn en postoperatieve verwondingen of verwondingen als gevolg van een ongeval kunnen zo beter behandeld worden.

Bron: Persbureau Curacao