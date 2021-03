PBC | Amerika acht besmettingskans Curaçao hoog

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Het U.S. Center for Disease Control and Prevention, het CDC heeft Curaçao code rood gegeven, de hoogste classificatie op de covidschaal.

Volgens de Amerikanen is het risico op een Coronabesmetting op Curaçao ‘erg hoog’. Het wordt Amerikanen ontraden naar Curaçao te reizen. Bij thuiskomst is het advies om meteen te testen en vrijwillig zeven dagen in quarantaine te gaan.

De maatregel is opvallend, want Curaçao heeft al meer dan een maand nauwelijks besmettingen. Gisteren kwamen er vier bij, maar herstelden zeven patiënten. Het aantal actieve cases schommelt ook al meer dan een maand rond de 65.