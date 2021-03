PB | Een nieuw embleem voor Curaçao

Tijdens een persconferentie op 4 maart 2021 heeft de regering van Curaçao officieel het begin van een participatief traject aangekondigd, waarbij het huidige wapenschild van Curaçao vervangen wordt door een nieuw embleem.

Dit ter versterking van onze autonomie, ons gevoel van saamhorigheid en om de mentaliteit van onze burgers veerkrachtig te behouden in perioden van voorspoed, maar vooral ook in perioden van crisis. Zo worden wij geïnspireerd om met nieuwe hoop stappen te zetten in de initiëring van een nieuwe etappe voor Curaçao. Een etappe vol mogelijkheden voor ontwikkelingen die iedereen gerealiseerd wil zien voor het land en de bevolking. Dit zal gezamenlijk met de hele bevolking van Curaçao gebeuren.

Iedereen krijgt de kans om hun eigen embleem in te dienen en tegelijkertijd voor hun favoriete ontwerp te stemmen. Een commissie bestaande uit deskundigen op gebied van cultuur, ontwerp en geschiedenis maakt daaruit een selectie vanuit de door de bevolking meest gekozen ontwerpen. Uiteindelijk wordt de winnaar gekozen op basis van de gestelde criteria.

Een nieuw embleem zal deel uitmaken van het belangrijke traject, Nation Building. Dit traject behandelt eenwording van onze diverse maatschappij, gebaseerd op normen en waarden waarmee we ons kunnen identificeren.

Volg voor meer informatie de officiele kanalen van Gobièrnu di Kòrsou.

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken en Minister President