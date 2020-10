ParadiseFM | ‘Ze hebben er een potje van gemaakt’

De laatste minister-president van de Nederlandse Antillen, Emily de Jongh-Elhage, zegt tegen Caribisch Netwerk ontevreden te zijn over de periode na 10-10-10.

Nu tien jaar later staat het land er financieel slechter voor dan toen. “Ze hebben er een potje van gemaakt”, vindt De Jongh-Elhage. Eén van de speerpunten voor de oud-premier was het kwijtschelden van de schuld van 4.2 miljard gulden. Dat is volgens haar gelukt.

Maar volgens haar is de schuld inmiddels alweer opgelopen naar meer dan 3 miljard. Daarmee zijn we volgens haar weer ‘terug bij af’.

Nadat Nederland de schuld van de eilanden had kwijtgescholden in 2010, en de begroting van Curaçao een surplus liet zien, konden de eilanden volgens haar beginnen met een schone lei:

“Onderwijs, cultuur, sport, de gezondheidszorg, alles kon je opnieuw gaan opbouwen. Een nieuw land dat een voorbeeld zou zijn voor de landen in het Caribisch deel”, vertelt de oud-premier. Helaas zijn die goede voornemens volgens haar niet uitgekomen.

