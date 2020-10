ParadiseFM | Curaçao staat op kruispunt

Volgens minister-president Eugene Rhuggenaath bevindt Curaçao zich momenteel op een kruispunt, ‘waar we ons land opnieuw kunnen ontwikkelen’.

Volgens hem is Curaçao nog in onderhandeling met Nederland. Maar is er inmiddels een akkoord gesloten waarmee kan worden geïnvesteerd in de economie, de sociale ontwikkeling van Curaçao, een betere gezondheidszorg, een beter functionerend belastingstelsel en ook een verhoging van de efficiëntie van de publieke sector kan worden doorgevoerd.

Tegelijkertijd zal er een modernisering van het onderwijs plaatsvinden.

Vrijdag hebben Rhuggenaath en minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina hierover het parlement geïnformeerd. Daar is gesproken over een nieuwe Rijkswet en de oprichting van een Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Verder hebben de ministers gesproken over een pakket van maatregelen die Curaçao moeten hervormen.

Bron: ParadiseFM