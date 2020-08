ParadiseFM | Verblijf medisch specialisten verlengd

Dat werd vanmorgen bekendgemaakt. De specialisten waren in eerste instantie voor drie maanden ingevlogen, maar omdat het aantal coronabesmetting nu weer toeneemt, is hun verblijf verlengd.

Het gaat om 24 medici die paraat staan indien coronapatiënten moeten worden behandeld in het ziekenhuis. Nederland draagt de kosten voor de medici. Op dit moment zijn er achttien coronapatiënten, maar geen van allen ligt in het ziekenhuis. Iedereen is thuis, maakt het voorlopig goed en wordt gemonitord.

Bron: ParadiseFM