NTR | Oorzaak kwart nieuwe besmettingen op Aruba onbekend

ORANJESTAD – Aruba voert weer de avondklok in. Om ziekenhuisbedden te sparen, aldus het crisisteam. De oorzaak van bijna een kwart (23%) van de nieuwe besmettingen blijkt volksgezondheid namelijk niet te kennen.

Sinds de nieuwe uitbraak begin van deze maand, is het crisisteam niet gelukt om een flinke daling van besmettingen te realiseren. Dagelijks komen er nu gemiddeld 71 gevallen bij en de laatste stand is 1165 actieve besmettingen. Er zijn in anderhalve week ook net zoveel doden gevallen (4) als tijdens de eerste coronagolf van maart tot en met mei van dit jaar.

De Arubaanse epidemioloog Garreth Tromp waarschuwt dat bij deze groei de ziekenhuisopnames toenemen. De kwetsbaarste groep zijn de 75plussers die verhoudingsgewijs de ernstigste complicaties krijgen. De meesten die zijn besmet, zijn echter jonger, onder de 35 jaar. Iets meer dan de helft liep het thuis op.

Wel of niet onder controle?

De grootste zorgen heeft het crisisteam echter over de honderden mensen van wie ze dus niet weten hoe die het virus hebben opgelopen. De Arubaanse gezondheidsminister zei vorige week nog dat de nieuwe uitbraak onder controle is.

“Ik zei dat in relatie tot de capaciteit van het ziekenhuis en dat is nog steeds onder controle”, reageert Dangui Oduber op vragen waarom dan weer ingrijpende maatregelen als de avondklok nodig zijn.

“Er komen nieuwe besmettingen bij en we zijn niet blij met het aantal. Maar we ervaren niet meer de exponentiële groei zoals in de eerste week (van augustus, red.) en hopen dat het binnenkort afneemt.”

Volksgezondheid laat verder weten dat ze niet achterlopen in het contactonderzoek van besmette personen.

Avondklok

Vanaf deze vrijdag is de avondklok weer actief. Burgers mogen dan tussen twaalf en vijf uur s’ nachts niet meer de straat op voor de komende twee weken. De boete is 1000 gulden (bijna 470 euro). Ook zijn thuisbezoek en -feesten met meer dan vier personen voortaan verboden.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk