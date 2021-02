ParadiseFM | Vaccinatie van start

Op Curaçao gaat vandaag de vaccinatiecampage van start. De pers is uitgenodigd om aanwezig te zijn in het vaccinatiecentrum in de polikliniek van Sehos.

Daar zullen de eerste patiënten hun vaccinatie krijgen. Curaçao kreeg vorige week 17 februari zo’n 19.000 vaccinaties van het merk Pfizer.

Op de andere eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk is de vaccinatiecampagne al begonnen. Op Curaçao gaat het vandaag van start. Er zijn twee vaccinatiecentra ingericht in het oude Sehos-hospitaal.

Bron: ParadiseFM