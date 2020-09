ParadiseFM | Twee coronapatiënten op Aruba overleden

Op Aruba zijn gisteren twee patiënten overleden die waren besmet met het coronavirus. Daarmee is het totaal aantal mensen met corona dat is overleden gestegen naar twintig.

Het gaat allemaal om inwoners van het eiland. Bijna 1500 mensen zijn besmet op het eiland. Ook dat zijn grotendeels geen vakatiegangers, maar bewoners van het eiland.

In totaal liggen er 35 mensen in het ziekenghuis die zijn besmet met Covid-19. Daarvan liggen er tien op de intensive care. Op Aruba zijn in het Horacio E. Oduber Hospitaal 33 intensive care-bedden, die kunnen met twintig worden opgeschaald.

Bron; ParadiseFM