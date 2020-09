De politie heeft gistermiddag een man van 33 jaar en een vrouw van 25 jaar opgepakt. Ze worden verdacht van het plegen van een gewapende overval op 21 augustus in de buurt van de wijk Muizenberg.

De aanhouding vond plaats in een huis in de Kaya Espinela. In het huis werd een wapen aangetroffen.

Verder zijn er verschillende spullen in beslag genomen. De twee zijn voorgeleid aan een hulpofficier, waarna ze zijn vastgezet.

Bron: ParadiseFM