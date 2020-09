ParadiseFM | Curaçaose verpleger ziek geworden op Sint Maarten

Een 32-jarige Curaçaose verpleger is gisteren per Air Ambulance van Sint Maarten naar Curaçao gevlogen.

De man is werkzaam bij Curaçao medcial center en was naar Sint Maarten uitgezonden om te helpen op de intensive care-afdeling. Daar werd hij echter zelf ziek. Zijn toestand versclechterde snel en uiteindelijk werd besloten hem per ambulance-vliegtuig terug te sturen.

De man wordt nu in het CMC behandeld. De reden voor zijn uitzending anar Sint maarten was onder meer om Curaçaose patiënten bij te staan in hun contact met Amerikaanse medici die naar Sint maarten zijn gestuurd om te helpen.

Bron: ParadiseFM