De regering van Sint-Maarten heeft besloten dat de scholen niet zoals gepland open gaan op 10 augustus.

In plaats daarvan moet zoveel mogelijk online onderwijs worden aangeboden. Dit is een gevolg van de toename van het aantal coronabesmettingen in de afgelopen dagen.

Binnen drie weken zal opnieuw worden beoordeeld of de scholen open kunnen. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan werden de scholen op het eiland op 18 maart van dit jaar gesloten.

Bron: ParadiseFM