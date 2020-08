ParadiseFM | Aantal coronabesmettingen op Sint Maarten nu 66

Het aantal besmettingen op Sint Maarten is zondag gestegen naar 66, vrijdag was dat nog 49. Dat heeft minister van Gezondheid Richard Panneflek zondag bekend gemaakt.

Het gaat bijna allemaal op lokale besmettingen. Ook is een patiënt overleden, waarmee het totaal aantal corona-doden is gestegen naar 16.

Als gevolg van de stijging heeft Nederland zondag het reisadvies naar Sint Maarten aangescherpt naar code oranje. Het Franse gedeelte van het eiland, Saint Martin, heeft de grens gesloten. Ook zijn er geen vluchten meer van Sint-Maarten naar Curaçao en Bonaire.

Vanaf 1 augustus zijn er wel Amerikaanse toeristen welkom, zolang ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is dat ze kort voor vertrek een PCR-test op eigen kosten laten uitvoeren.

Ook is inmiddels duidelijk dat twee parlementariërs zijn besmet. Eén van de volksvertegenwoordigers, Raeyhon Peterson, bezocht eerder een nachtclub waar uit onderzoek is gebleken dat veel bezoekers besmet zijn geraakt. De zoon van de andere volksvertegenwoordiger, Sidharth Cookie Bijlani, is in dezelfde nachtclub geweest. Hij lijkt zijn vader te hebben besmet.

Bron: ParadiseFM