ParadiseFM | Rechtzaak tegen ‘The Wharf’

De organisatie ProMonumento (ProMo) is een rechtzaak begonnen tegen het bouwproject ‘The Wharf’ dat staat gepland op de Kleine Werf.

ProMo is een zaak begonnen tegen de verleende bouwvergunning door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. The Wharf is een project met 35 appartementen, restaurants en parkeergelegenheid. De modern ogende gebouwen passen volgen de organisatie niet bij de bestaande architectuur van de historische binnenstad.

De binnenstad staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Dat houdt onder meer in dat nieuwe gebouwen moeten passen bij de historische stijl.

ProMo heeft in het verleden vaker geageerd tegen niet-passende bouwstijlen in het historische centrum.

Bron: ParadiseFM