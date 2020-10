Nu.cw | MAN blij en opgelucht met OHO

Het Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (OHO) kan de goedkeuring wegdragen van poitieke partij MAN. Er werd unaniem een resolutie aangenomen waarmee de MAN-ministers akkoord krijgen in te stemmen met het OHO. De partijraad kan zich vinden in de wijzigingen die zijn aangebracht in het OHO.

Minister van Economische Ontwikkeling en MAN-leider Steven Martina zei tijdens een persconferentie gisterochtend opgelucht te zijn met het voorstel waarin komt te staan dat de OHO geen wetgevende of bestuursmatige bevoegdheden heeft. De autonomie van Curaçao blijft volgens Martina dus intact.

De blauwe partij heeft zich eerder fel tegen de Caribische Hervormings Entiteit, zoals het voorstel voorheen heette, uitgesproken. Daarin was volgens MAN de sociaal-economische ontwikkeling onderbelicht. In het OHO is daar meer aandacht voor.

In een uitvoerings- en investeringsagenda worden de doelstellingen van de landenpakketten opgenomen. In de landenpakketten staan de hervormingen die doorgevoerd moeten gaan worden. Om de uitvoerings- en investeringsagenda te realiseren wordt vervolgens een beroep gedaan op het OHO voor financiering.

Staatssecretaris Raymond Knops liet eerder deze week weten dat e nog geen akkoord tussen Nederland en Curaçao is over nieuwe leningen. Volgens de bewindsman zijn er wel “hoopvolle signalen”, maar “de onderhandelingen lopen nog”. Begin juli stelde Nederland aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten voorwaarden voor een nieuwe, derde ‘coronalening’.

Bron: Nu.cw