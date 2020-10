Nu.cw | Knops: Hervormingen nodig voor betere leefomstandigheden

‘’Tien jaar geleden waren de verwachtingen op de eilanden hoog gespannen. Mensen waren hoopvol. Nu 10 jaar later zijn ze teleurgesteld omdat van die verwachtingen niet veel terecht is gekomen.’’

Dat verklaart Staatssecretaris van Konkrijk relaties Raymond Knops tegenover ochtendkrant Extra met betrekking tot de introductie van de nieuwe staatkundige structuur 10 jaar geleden.

Zaterdag wordt er in het Koninkrijk stilgestaan bij de staatskundige hervormingen van 10 oktober 2010. Sindsdien bestaat het Nederlandse Koninkrijk uit vier landen. Nederland, Curacao, Aruba en St. Maarten.

Tijdens een vergadering in de Tweede Kamer enkele dagen geleden zei Raymond Knops dat de sitiuatie op Curacao, Aruba en St. Maarten momenteel slecht is. Knops zei verder dat mensen op de eilanden hoop hadden op een betere toekomst. Maar er is volgens de staatssecretaris geen andere conclusie mogelijk dan dat de situatie na tien jaar er niet beter op is geworden.

‘’Er is dus veel werk aan de winkel om de huidige omstandigheden te verbeteren’’, aldus Knops. Om die redenen staat de staatssecretaris erop dat Curaçao, Aruba en St. Maarten hervormingen gaan invoeren. Knops doelt hiermee op de hervormingen die Nederland als voorwaarden aan Curaçao, Aruba en St. Maarten stelt in ruil voor finaciele steun ter verlichting van de economische problemen als gevolg van de Corona crisis.

De staatssecretaris is ervan overtuigd dat de eilanden de leefomstandigheden voor hun bewoners kunnen verbeteren als ze hervormingen doorvoeren en zorgen voor economische ontwikkeling.

Bron: Nu.cw