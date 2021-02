ParadiseFM | Rechtzaak Palu Blanku-moord op andere locatie

De behandeling van de moordzaak ‘Palu Blanku’ zal niet plaatsvinden bij het huidige plaatsvervangende gerechtsgebouw aan de Don Martina Boulevard, maar bij Marjorie’s Palace aan de Peruweg.

Dat heeft het Hof bekend gemaakt. De zitting staat gepland op 5 februari. Daarbij staan twee mannen terecht.

Het betreft een zaak uit 2018 waarbij de 25-jarige Lennard Frederik, beter bekend als ‘Gordo’, werd doodgeschoten nadat hij ruzie had met een klant over het voedsel dat hij had gekregen bij de Palu Blanku Grill. Het Hof heeft op 5 februari 2021 geen andere geschikte ruimte en wijkt daarom uit naar deze alternatieve locatie.

De zitting is openbaar en begint om 9.30 uur in de ochtend; publiek en pers hoeven zich niet vooraf aan te melden. Maar gezien de Covid-19 maatregelen die ook op deze locatie getroffen moeten worden, zijn er slechts enkele plaatsen beschikbaar voor publiek. Volgorde van toewijzing is: wie het eerst komt, het eerst maalt. Het is niet toegestaan om tassen of andere bagage mee te nemen. Bezoekers moeten een geldige ID en mondkapje bij zich hebben. Autosleutels en medicatie indien nodig kunnen meegenomen worden in een klein transparant plastic zakje.

