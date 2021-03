ParadiseFM | ‘Politie reinigt zichzelf’

De minister van Justitie Quincy Girigorie heeft tegen de EXTRA gezegd dat hij van mening is dat de politie zelfreinigend werkt.

De afgelopen periode kwamen agenten erg negatief in het nieuws. Enkelen zitten vast op verdenking van inbraak en diefstal. Woensdag werd daarnaast in de rechtbank bekend dat een hoofdagent 15.000 Naf zou hebben ‘geleend’ dat in beslag was genomen van een dief.

Girigorie benadrukt dat de betrokken agent inmiddels is geschorst en dat de politie integriteit serieus neemt. Misstappen vinden helaas plaats, maar het is duidelijk dat die niet worden getolereerd, aldus Girigorie.

Bron: ParadiseFM