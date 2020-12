ParadiseFM | Parlement keurt jaarrekeningen goed

Het Curaçaose parlement heeft gisteren de jaarrekeningen goedgekeurd van het Land Curaçao van de jaren 2016, 2017 i 2018.

Nu is het aan minister van Financiën Kenneth Gijsbertha om de jaarrekeningen volgens de regels in te dienen. Dat is sinds 2010 niet meer gebeurd. Maar Gijsbertha heeft aangegeven er in de komende maanden aan te willen werken om dat alsnog te doen.

Het College Financieel Toezicht heeft er de afgelopen periode meerdere keren op gehamerd dat de jaarrekeningen moeten worden goedgkeurd.

In zijn eerste reactie zei Gijsbertha dan ook opgelucht en blij te zijn dat de jaarrekeningen zijn goed gekeurd.

Bron: ParadiseFM