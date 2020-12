ParadiseFM | Mike Eman in Raad van Advies Verenigde Naties

Voormalig minister-president van Aruba Mike Eman is benoemd in de nieuwe adviesraad van het Nederlandse Genootschap van de Verenigde Naties.

Ook oud minister-president van de Nederlandse Antillen Emily de Jongh Elhage en de Sintmaartense oud-premier Sarah Wescot-Williams zijn gevraagd voor de raad, die de afkorting UVVN heeft. Het genootschap krijgt een nieuwe adviesraad, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. Het is haar taak om te adviseren over de duurzame doelen van de VN, als bijdrage aan het communiceren met de burgers van het Koninkrijk der Nederlanden over het werk van de VN. De raad wil het focus verschuiven van een Nederlandse organisatie naar een Koninkrijksorganisatie. Daarom is gekozen om oud-premiers van de Caribische landen van het Koninkrijk uit te nodigen om zitting te nemen in de adviesraad.

De voorzitter van de UVVN, Simone Filippini: ,,Onze Raad van Advies is voor ons van vitaal belang. Zo kunnen we onze kennis vergroten en de discussie tussen politici en burgers versterken. Het gaat ons om verdieping van de belangstelling voor en het belang van vrede. Zo willen we bijdragen aan het ontwikkelen van sociaaleconomische kansen en rechten voor iedereen binnen en buiten Nederland. Niemand zou afhankelijk moeten zijn van een ander om de eigen problemen op te lossen. Iedereen moet bijdragen. We hebben ten slotte nog maar tien jaar om de duurzame doelen van de VN, de SDG’s, te realiseren.”

Filippini: ,,Deze mensen hebben veel bij te dragen, juist omdat ze uit een ander deel van de wereld komen. We zijn blij dat ze onze uitnodiging enthousiast hebben ontvangen.” Eman ziet vooral kansen: ,,De wereld, onze landen en mensen hebben dringend gezamenlijke doelen nodig, om ons samen achter te scharen in de strijd tegen het coronavirus. Ook kunnen we alleen samen de globale uitdagingen aan. We hebben doelen nodig en solidariteit. Alleen samen kunnen we duurzame verbeteringen bereiken. De VN biedt ons een uniek en belangrijk platform. Ook de landen binnen het Koninkrijk hebben gemeenschappelijke doelen nodig, een visie, waarin nadrukkelijk rekening wordt gehouden met ieders belangen, maar tegelijk aandacht is voor wat ons bindt. Dit platform geeft ons de kans om los te komen van historische frustraties en opent mogelijkheden voor meer cohesie binnen het Koninkrijk.”

Bron: ParadiseFM