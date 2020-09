ParadiseFM | ‘Open Curaçao voor 20.000 bezoekers’

Volgens CHATA-directeur Miles Mercera moet Curaçao zo snel mogelijk de grenzen openstellen voor 20.000 bezoekers per maand.

Momenteel mogen er vanwege de coronadreiging 10.000 bezoekers per maand binnen. Maar veel hotels hebben een bezettingsgraad van onder de 20 procent. ‘Als we het toerisme willen redden, dan moeten we de grenzen verder open stellen’. Zo zegt de CHATA-directeur.

Mercera benadrukt dat het toerisme een belangrijke economische pijler is voor Curaçao. En dat 2019 een goed toerismejaar was. Maar het is nu belangrijk dat hotels kunnen blijven bestaan. En daarvoor zijn meer toeristen nodig.

Bron: ParadiseFM