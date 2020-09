ParadiseFM | Emigratie in 2020 afgenomen

Het aantal personen dat Curaçao verlaat, is dit jaar tot nu toe minder groot dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Kranshi.

In 2019 vertrokken tussen januari en eind augustus zo’n 4050 mensen van het eiland. In 2020 in dezelfde periode blijft de teller steken op 3500. Het grootste gedeelte van de personen vertrekt naar Nederland, gevolgd door Bonaire.

Veel mensen denken dat door de slechte economische situatie de emigratie dit jaar is toegenomen. Maar tot nu toe vertrekken er minder mensen van Curaçao. Tegelijkertijd komen er ook minder mensen binnen.

Zo verruilden in de eerste acht maanden van 2019 ruim 1100 mensen Nederland voor Curaçao. Dit jaar gaat het om bijna 900 personen.

Bron: ParadiseFM