ParadiseFM | Nadine Roos volgt Elisa Koek op ‘s middags bij Paradise FM

Nadine Roos volgt op maandag 3 augustus Elisa Koek op als presentator van het radioprogramma ‘Vandaag & Morgen’ op Paradise FM. Roos is al een jaar op de radiozender te horen op wisselende tijdstippen, en krijgt nu dus een vaste stek in de programmering, op werkdagen tussen 16 en 19 uur.

Nadine Roos (27) is blij met haar nieuwe programma: “Van vier tot zeven is een toptijdstip. Veel luisteraars zitten in de auto met de radio aan. Ik rijd graag met ze mee naar huis, met het belangrijkste nieuws, de beste muziek allertijden en een flinke dosis positiviteit.”

De presentatrice woont nu ruim een jaar op Curaçao. Voordat ze naar het eiland verhuisde, was ze aanstormend talent bij de Nederlandse radiozenders Slam FM en QMusic. De afgelopen tijd heeft Roos voor en achter de schermen veel vlieguren gemaakt, waardoor ze klaar is voor de volgende stap:

“Dit middagprogramma is een prachtige kans, nadat ik me het afgelopen jaar enorm in het nieuws heb verdiept. Bovendien volg ik al een tijd een cursus Papiamentu, wat zeker van pas komt!”

Nadine Roos volgt Elisa Koek op, die na ruim 10 jaar Curaçao met haar gezin verlaat. Dit is de tweede personele wijziging bij het Nederlandstalige radiostation in korte tijd. Eerder deze maand maakte Maarten Schakel de overstap al van Dolfijn FM naar de ochtend van Paradise FM.

Bron: ParadiseFM