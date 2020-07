DolfijnFM | Bedrijfsleven Curaçao achter Nederlandse aanpak

Het Curaçaose bedrijfsleven dringt er bij de regering op aan om de steun van Nederland te accepteren.

Een brief met die strekking is ondertekent door 14 bedrijven en organisaties. Zij stellen dat Curaçao te weinig capaciteit heeft om noodzakelijke hervormingen door te voeren. Bovendien stond een deel daarvan al in het Groeiakkoord.

Volgens de brief is het akkoord gaan met de Nederlandse voorwaarden een sterk signaal voor migratie, toerisme, de financiële sector en buitenlandse investeringen

Bron: DolfijnFM