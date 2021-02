ParadiseFM | ‘Mediation om uit impasse te komen’

Oud-minister Stanley Bodok is van mening dat de parlementsleden van de oppositie en coalitie een mediation-traject inmoeten.

Volgens Bodok is er sprake van een serieuze crisis in het parlement omdat al verschillende keren niet is vergaderd vanwege een boycot door de oppositie. Bodok vindt dat er een bemiddelingspoging door een onafhankelijke partij moet plaatsvinden. Er zijn volgens hem op Curaçao voldoende mensen die hierin ervaring hebben. Doel is om de schade voor beide partijen zoveel mogelijk te beperken.

Bodok was in 2012 lid van een interim-regering die werd ingesteld na het vallen van de regering-Schotte. Hij vindt dat Statenvoorzitter Ana Maria Pauletta het intitiatief tot een mediation-traject moet nemen en daarmee daadwerkelijk boven de partijen gaat staan. Ze zorgt volgens hem nu voor irritaties en confrontaties in het parlement. En dat past niet bij een Statenvoorzitter, zo zegt Bodok in de Amigoe.

Bron: ParadiseFM