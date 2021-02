ParadiseFM | Nog geen verzoek tot ingrijpen aan Den Haag

De Curaçaose regering heeft nog geen verzoek aan de Rijksministerraad gedaan voor het instellen van een Algemene Maatregel van Rijksbestuur.

Minister-president Eugene Rhuggenaath heeft de beslissing daarover even aangehouden, zo zei hij gistermiddag. Dinsdag maakte de minister-president bekend dat hij het Koninkrijk wil vragen om de impasse in het parlement te doorbreken. Hierover is woensdag in de ministerraad gesproken.

Maar er is nog geen beslissing genomen over de vraag of de regering daadwerkelijk wil dat er van buiten het eiland wordt ingegrepen.

Gisteren gingen twee geplande vergaderingen van het parlement niet door omdat de oppositie weer weg bleef. Hierdoor kon Emmilou Capriles opnieuw niet beëdigd kon worden. De Curaçaose regering overweegt een ingreep zodat Capriles op de één of andere manier beëdigd kan worden.

Bron: ParadiseFM