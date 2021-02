ParadiseFM | EXTRA: ‘Alles wijst op versoepeling maatregelen

Alles wijst er op dat de Curaçaose regering vandaag tijdens een persconferentie een versoepeling van de coronamaatregelen gaat aankondigen.

Dat concludeert de EXTRA vandaag in de krant. Minister-president Eugene Rhuggenaath gaf gisteren een persconferentie nadat hij was gevaccineerd tegen Covid-19. Volgens Rhuggenaath heeft een groot deel van de Curaçaose bevolking zich goed aan de maatregelen gehouden, lopen de besmettingen nog steeds terug en is er begonnen met de vaccinatie.

Uit de woorden van de minister-president trekt de krant de conclusie dat er een versoepeling van de maatregelen komt. De persconferentie wordt vanmiddag om half drie gehouden.

Bron: ParadiseFM