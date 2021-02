ParadiseFM | Marihuana-plantage ontmanteld

De Curaçaose politie heeft gisteren opnieuw een marihuana-plantage ontmanteld. Onlangs werden al enkele plantages ontdekt.

Nu ging het om een plantage in Banda’bou, bij een onbewoond huis. Naar aanleiding van de ontdekking van de plantage heeft de politie een huiszoeking gedaan in Dokterstuin. De plantage zelf was volgens de politie van een aardige grootte.

De planten zijn in beslag genomen. Ook was er sprake van een laboratorium.

Op de plantage zelf was bij de komst van de politie niemand aanwezig. Maar de politie verwacht de komende dagen meer aanhoudingen te verrichten.

Bron: ParadiseFM