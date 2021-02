ParadiseFM | Jason Vic weer in vrijheid

De 24-jarige Jason Vic is weer in vrijheid gesteld. Vic werd dinsdag gearresteerd op verdenking van het verduisteren van geld dat was bestemd voor mensen met weinig inkomsten.

Vic zou geld hebben aangenomen , maar voor eigen doeleinden hebben gebruikt. Ook werd in de media geschreven dat hij het geld zou hebben vergokt. Vic vertelde gisteren in een interview aan de EXTRA dat er niets van die verhalen waar is en hij altijd het geld dat hij heeft gekregen voor mensen in nood, ook daadwerkelijk voor dat doel heeft gebruikt.

Soms gebruikte hij echter geld dat was bestemd voor voedsel voor andere zaken zoals het betalen van een waterrekening. Omdat dat volgens hem op dat moment op dat moment belangrijker was.

Vic is weliswaar in vrijheid gesteld, maar moet zich binnenkort nog verdedigen tegen beschuldigen van fraude.

Bron: ParadiseFM