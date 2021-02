ParadiseFM | Vergoeding wellnessprojecten stopgezet

Met ‘Wellness scam Curaçao’ document

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft bekend gemaakt dat alle wellnessprojecten zijn gestopt. Deze activiteiten zullen dus niet meer worden vergoed door de SVB.

Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. SVB-directeur Philip Martis laat weten dat dit gedaan wordt om de projecten evalueren op of zij het gewenste effect bereiken.

Oud GMN-minister Suzy Camelia-Römer pleitte voor wellnessprojecten als ayurvedische praktijken als preventie voor chronische ziektes. Kleinschalige tuinbouwprojecten hierin kunnen nu niet meer verder.

Er is in 2020 bijna 20 miljoen gulden aan wellnessprojecten uitgeven volgens de SVB.

Bron: ParadiseFM

Naschrift KKC

In july 2020 circuleerde op social media een nieuw document ‘Wellness scam Curacao’ waarin opnieuw dubieuze praktijken van de door tal van schandalen en aangiftes geplaagde minister en haar echtgenote aan het licht werden gebracht. Hoewel de bron en datum niet bekend is, lijkt het te gaan om een (concept) aangifte of aanzet tot vragen in de Staten.

Wellness Scam Curacao Suzy en Carl Camelia Romer by Knipselkrant Curacao on Scribd