Telegraaf | Richard Groenendijk over kritiek filmopnames Bonaire: ’Iedereen tegenwoordig boos op BN’ers’

Richard Groenendijk en Katja Schuurman zijn op Bonaire voor filmopnames. Vooral Katja kreeg een hoop kritiek over zich heen omdat ze op het eiland verblijft. Richard kan daar met zijn verstand niet bij. Op Instagram doet de cabaretier zijn relaas.

„Lieve allemaal, ik zit net als Katja Schuurman op Bonaire waar ik samen met haar en een andere groep acteurs een speelfilm opneem”, begint Richard zijn bericht. „Toen ik hiervoor gevraagd werd was ik hartstikke blij. Ik had net een tournee van 130 voorstellingen moeten cancellen vanwege corona dus ik was allang gelukkig dat ik werk had”, legt hij uit. „Reizen wordt afgeraden, tenzij het voor werk is.”

De cabaretier snapt dat dat gevoelig ligt. „We filmen coronaproof en worden om de dag getest”, verduidelijkt hij. Volgens hem werd het de cast vanuit de productie afgeraden om op sociale media te zetten dat ze op Bonaire zitten. „Iedereen wordt tegenwoordig immers boos op iedereen en zéker op bekende mensen. Je doet het al snel niet goed.”

„Maar omdat er een paar toeristen zo sjiek zijn geweest om foto’s te maken en die nóg sjieker naar bladen en programma’s hebben gestuurd, kunnen we net zo goed zélf wat posten”, aldus Richard bij een foto van hem en Katja met haar dochtertje in het zwembad. „Die toeristen zijn hier overigens níet voor werk, maar dat doet er blijkbaar niet zo toe.”

Richard vindt dat mensen wat minder snel commentaar moeten leveren. De cabaretier raadt iedereen aan om iets voor anderen te doen, zoals hij bij thuiskomst ook weer gaat doen als vrijwilliger in het Erasmus MC. „Word je een leuker mens van. Echt”, sluit hij af.

Bron: Telegraaf