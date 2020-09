ParadiseFM | Intensieve gesprekken met Nederland

Volgens minister-president Eugene Rhuggenaath voert Curaçao sinds afgelopen vrijdag ‘intensieve’ gesprekken met Nederland. Doel van de gesprekken is om te kijken of het lukt om elkaar meer te naderen.

Daarbij gaat het vooral over de invoering van een Caribische Hervormingsentiteit. Curaçao is het niet eens met het oorspronkelijke voorstel, maar wil wel kijken of er toch meer punten zijn waar beide landen het over eens kunnen worden.

Dat zei Rhuggenaath gisteren tijdens een nationale toespraak die werd uitgezonden op verschillende radio- en televisie-stations. Rhuggenaath legde uit dat de gesprekken met Nederland ‘intensief’ zijn en worden gevoerd vanuit ‘een positieve insteek’. Of er een akkoord uit komt, durfde hij niet te zeggen.

Bron: ParadiseFM