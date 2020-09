ParadiseFM | Gesmokkelde apen zijn direct afgemaakt

Hoofd van de Veterinaire Dienst Arnold Dwarkasing heeft gisteren tegen de Extra gezegd dat de dienst deze week twee apen heeft laten inslapen.

De beesten werden eerder deze week aangetroffen op een boot met illegalen uit Venezuela. Volgens hem hanteert Curaçao een zero tolerance beleid waar het dieren betreft die worden gesmokkeld. Op die manier worden de Curaçaose samenleving en de dieren op het eiland beschermd tegen eventuele ziektes.

Het hoofd van de Veterinaire Dienst legt uit dat er bij gesmokkelde dieren geen zicht is op hun gezondheid. In het verleden werden gesmokkelde dieren in een opvangcentrum gezet, maar dat gebeurt volgens Dwarkasing niet meer. Hij legt verder uit dat apen veel ziektes bij zich kunnen dragen.

Het aantal gesmokkelde dieren dat in beslag werd genomen op Curacao is drastisch gedaald in de afgelopen jaren. Dat komt voornamelijk omdat er geen bootjes met fruit en groenten uit Venezuela mee komen. Daarin werden nog wel eens dieren mee gesmokkeld.

Bron: ParadiseFM