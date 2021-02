ParadiseFM | Geen vertrouwen in eigenaar Cinelandia

De stichting Fundashon pro Monumento heeft geen vertrouwen in de eigenaar van Cinelandia.

Dat bleek gisteren tijdens de behandeling van de zaak die de stichting heeft aangespannen tegen de beslissing van minister Zita Jesus-Leito om het bouwvallige Art Deco-gebouw in Punda te laten slopen.

Fundashon pro Monumento wil een garantie dat bij sloop weer gereconstrueerd wordt, of in ieder geval die voorkant van het oude theater weer in ere wordt hersteld. Ze hebben echter weinig vertrouwen dat eigenaar Fernando da Costa Gomez dat uit eigen beweging zal doen.

Ze willen via de rechtbank daarom druk uitoefenen om ervoor te zorgen dat het monument niet volledig verdwijnt.

Bron: ParadiseFM