ParadiseFM | CMC test iedereen die in contact is geweest met de specialist die positief getest is

Curaçao Medical Center heeft gisteren laten weten dat het ‘contact tracing’-traject is doorlopen.

Ook is intussen contact opgenomen met iedere patiënt en personeelslid die de afgelopen dagen direct contact heeft gehad met de specialist die besmet is met COVID-19. Momenteel laat CMC iedereen die op de lijst vermeld staat, testen. Ook worden zij door CMC geadviseerd onmiddellijk in quarantaine te gaan.

Afgelopen vrijdag constateerde de specialist symptonen, en besloot hierop thuis te blijven en niet naar het ziekenhuis te komen. Dezelfde dag nog werd de specialist getest, en de testresultaat bleek positief. Als gevolg van de laatste ontwikkelingen moeten alle patiënten die naar het ziekenhuis komen een mondkapje aan.

Bron: ParadiseFM