ParadiseFM | Zondag zes nieuwe besmettingen

Op Curaçao zijn gisteren zes nieuwe lokale besmettingen geregistreerd. Dat is het resultaat van zo’n 140 testen die zaterdag zijn afgenomen.

Drie van de nieuwe besmettingen kunnen worden gelinkt aan eerdere besmettingen, drie andere besmettingen kunnen niet worden gelinkt. Daarmee zijn er in totaal 32 actieve gevallen op Curaçao. De Epidemiologische Dienst doet onderzoek en zal mensen in de omgeving van besmette personen benaderen als het nodig is.

De overheid roept iedereen om zichzelf en hun familie te beschermen door zich te blijven houden aan de hygiëne-regels en de maatregelen van sociale afstand. Ook wordt iedereen aangeraden groepen te vermijden.

Bron: ParadiseFM