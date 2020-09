NTR | 14 verpleegkundigen van het enige verzorgingstehuis Sint-Maarten in quarantaine

PHILIPSBURG – Twee werknemers en één bewoner van verzorgingstehuis Sint Martin’s Home hebben het coronavirus opgelopen. Veertien verpleegkundigen moeten daarom uit voorzorg nu in quarantaine.

De bewoner is in het ziekenhuis opgenomen. Sint Martin’s Home is het enige verzorgingstehuis aan de Nederlandse kant van Sint-Maarten en wordt door het Wit Gele Kruis beheerd. Het is de eerste uitbraak in het tehuis sinds de pandemie, de bron van de besmettingen is nog niet bekend.

‘Heel veel voorzorgsmaatregelen’

Bregje Boeketees, manager bij het Wit-Gele Kruis, zegt dat er heel veel voorzorgsmaatregelen zijn genomen om besmettingen te voorkomen. “Het verzorgingstehuis is opgedeeld in drie vleugels. Voor de pandemie werkten de verpleegkundigen op alle afdelingen, maar we hebben dit verminderd om verspreiding van het virus tegen te gaan.”

Om te voorkomen dat het virus zich verspreid tijdens de werkoverdracht, zijn er tenten in de tuin gezet waar medewerkers rapporten en notities kunnen overdragen op afstand van twee meter.

Uitwisselingsprogramma’s van verpleegkundigen met andere zorginstituten op het eiland, zoals het St Maarten Medical Center, zijn ook van baan. Het verzorgingshuis is gesloten voor bezoekers.

Het verzorgingshuis kon in maart geen persoonlijke beschermingsmiddelen aanschaffen vanwege de wereldwijde schaarste. Sindsdien hebben ze deze gekregen van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Twee van de beschermingsmiddelen die het moeilijkst te krijgen zijn voor het Wit-Gele Kruis, zijn de juiste medische maskers en nitril handschoenen.

Hoge kosten om COVID-19 te bestrijden

Het kost het Wit-Gele kruis 25.000 dollar per maand om ervoor te zorgen dat het personeel constant een masker draagt. “Uiteindelijk zal dit grote financiële gevolgen hebben, niet alleen voor ons, maar voor elke zorginstituut op het eiland”, zegt Boeketees.

