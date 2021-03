ParadiseFM | Capriles benoemd ‘met gemengde gevoelens’

Emmilou Capriles, die nieuwe parlementariër voor de PAR, zegt dat ze gemengde gevoelens heeft over haar benoeming.

Aan de ene kant is ze blij, aan de andere kant betreurt ze dat daarvoor een aanwijzing vanuit de Rijksministerraad nodig was. Capriles werd gisteren door de plaatsvervangend gouverneur benoemd, omdat de oppositiepartijen al lang weigeren een quorum te vormen in de Statenvergaderingen.

Daardoor kon Capriles niet erder worden benoemd. Ze zei na haar benoeming tegen de pers dat ze erg lang heeft moeten wachten op de daadwerkelijke beëdiging.

