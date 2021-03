ParadiseFM | Aruba wil niet meer op Curaçao spelen

De Surinaamse voetbalbond is boos op Aruba. Dat komt omdat Aruba de kwalificatiewedstrijd tegen Suriname niet meer op Curaçao wil spelen, maar Tampa in Florida als thuishaven wil gebruiken.

Deze verandering van locatie brengt de Surinaamse voetbalbond in grote problemen. Vanwege het aangepaste vliegschema als gevolg van de coronasituatie, is het namelijk moeilijk om een verbinding te vinden.

Om het probleem te verhelpen zal de bond een vliegtuig moeten charteren, maar doordat de offerte van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij SLM nog steeds op zich laat wachten, heeft de bond vooralsnog geen oplossing.

De bond heeft daarom een protest ingediend bij de Wereldvoetbalbond. Door de wijziging van Curaçao naar Amerika is de kans namelijk groot dat Suriname niet over zijn sterkste selectie kan beschikken.

“De eerste dag van de interlandperiode is op 22 maart en op die dag zijn er geen vluchten vanuit Amsterdam naar Paramaribo”, legt de voorzitter uit. Hij noemt het een geluk dat er wel een vlucht vanuit Nederland naar Curaçao is. De SVB zal de internationals uit Europa met een charter ophalen.

De Surinaamse bond vindt het jammer dat de Arubanen zo moeilijk doen. Hij geeft aan dat het stadion van Curaçao waar de wedstrijd aanvankelijk zou worden gespeeld, in eerste instantie niet Fifa ‘Approved’ was, maar dat nu wel het geval is.

Echter, Aruba wil dit stadion niet meer als thuishaven gebruiken.

Suriname en Bermuda boden het eiland aan om hun locaties te gebruiken, maar ook die voorstellen werden door de Arubanen verworpen.

