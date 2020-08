ParadiseFM | Curaçaose Plastic Ban bij Raad van Advies

Giselle Mc William, die als parlementariër een wetsvoorstel voor de Plastic Ban indiende in 2018, vertelt aan Paradise FM dat dit voorstel nu bij de Raad van advies ligt.

Mc William zegt dat er veel aangepast moest worden sindsdien, maar ze hoopt dat de Raad snel hun advies geeft. De wet zou dan over enkele maanden behandeld kunnen worden in het parlement.

Het eerder streven was om vanaf januari 2020 al een verbod op wegwerpplastic in te voeren, maar dat is niet gered. Mc William hoopt stiekem dat dit in januari 2021 kan.

Luister hier het hele gesprek met Giselle Mc William terug:

