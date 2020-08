ParadiseFM | Situatie coronavirus in Aruba en Nederland wordt gemonitord

De ontwikkeling van het coronavirus in Aruba en Nederland wordt in de gaten gehouden. Dat zegt premier Eugene Rhuggenaath tegen de Extra.

In Nederland is het aantal besmettingen de laatste weken flink gestegen en op Aruba werd gisteren bekend dat er vijf lokale besmettingen zijn. Of dit gevolgen heeft voor reizigers uit die landen, is nu nog niet bekend. Rhuggenaath heeft gisteren overleg gehad met het crisisteam, maar een beslissing is nog niet gevallen.

In Nederland verdubbelde het aantal nieuwe besmettingen bijna ten opzichte van een week geleden. 2.588 personen testten in de afgelopen week positief op het coronavirus, dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. Dat zijn er 1.259 meer dan de 1.329 positieve testuitslagen die vorige week werden gemeld, terwijl er wel minder is getest.

Op Aruba zijn vijf nieuwe besmettingen met corona geregistreerd. Dat heeft minister-president Evelyn Wever-Croes maandagavond bekend gemaakt. Het gaat om lokale besmettingen. Volgens Wever-Croes heeft de bevolking zich de afgelopen twee weken niet goed aan de corona-regels gehouden. En dit is volgens haar het resultaat. In totaal zijn er nu 12 actieve besmettingen op Aruba.

Bron: ParadiseFM