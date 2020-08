ParadiseFM | Vier nieuwe coronabesmettingen op Sint Maarten

De Sintmaartsense minister Richard Panneflek van Gezondheid heeft gisteravond bekend gemaakt dat er vier nieuwe coronabesmettingen op het eiland zijn geregistreerd.

Het gaat om lokale besmettingen. Daarmee is het totaal aantal actieve besmettingen op 70 uitgekomen. Daarvan zitten 69 in isolatie, één persoon is in het ziekenhuis opgenomen.

Panneflek riep de bevolking op zich te houden aan de regels van sociale afstand, in publieke ruimtes mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk de handen te wassen.

Bron: ParadiseFM