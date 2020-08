ParadiseFM | Stagiaire veroordeelt voor drugssmokkel in SDKK

Een 24-jarige vrouw is gisteren veroordeeld tot 50 uur werkstraf en 90 dagen gevangenisstraf, waarvan 81 voorwaardelijk.

Ze is vorig jaar opgepakt toen ze drugs de gevangenis binnen smokkelde. De vrouw was toen stagiare van de University of Curacao en liep stage in de SDKK. Daar had ze vriendschap met een gevangene gesloten, voor wie ze de drugs meenam.

De vrouw is inmiddels aan een nieuwe studie begonnen. Voorheen studeerde ze voor sociaal werker, nu wil ze rechten studeren om uiteindelijk advocaat te kunnen worden. Volgens haar heeft ze twee keer hash naar binnen gesmokkeld. De drugs was verstopt in haar lichaam.

Bron: ParadiseFM